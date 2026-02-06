 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам Крис Хемсворт и его четыре мощные тачки в криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» Как вам такие бороды? Мэтт Дэймон и Бен Аффлек соревнуются в суровости на постерах триллера «Лакомый кусок» Легендарный афросамурай Ясукэ получит книгу и графический роман про себя в этом году Анонс даты выхода Utawarerumono: Past and Present Rediscovered
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
699

Лара Крофт в дождливом лесу: Софи Тёрнер на съёмках сериала «Расхитительница гробниц»

Издание DailyMail раздобыло несколько удачных фотографий с уже начавшихся съёмок сериала по мотивам видеоигры «Расхитительница гробниц» с Софи Тёрнер в роли Лары Крофт.

Если актриса считала, что участие в шоу станет причиной посещения экзотических локаций, где, собственно, чаще всего располагаются так и напрашивающиеся на расхищение гробницы, то она страшно ошиблась. Потому что её героиню занесло в какой-то лес в не самую приятную погоду. И одеться пришлось максимально строго:

4
Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»
4
Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»
4
Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»
4
Промо-арт сериала «Расхитительница гробниц»
Расхитительница гробниц Софи Тёрнер Фиби Уоллер-Бридж
Комментарии (4)

