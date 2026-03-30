Второй сезон фэнтези «Рыцарь Семи Королевств» закончат снимать летом

В этом году вселенную «Игры престолов» расширило фэнтезийное шоу «Рыцарь Семи Королевств». Ещё до выхода первого сезона сериал продлили на второй. Съёмки продолжения идут в настоящее время и должны завершиться летом. Издание Deadline подтвердило в недавнем материале, что съёмки второго сезона закончатся в июне.

«Рыцарь Семи Королевств» выходит на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Премьера первого сезона из шести эпизодов состоялась 18 января. Второй дебютирует когда-то в 2027 году.

Проект основан на повестях писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Их события разворачиваются во вселенной книжного цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов». События повестей происходят примерно за 90 лет до событий «Песни льда и пламени». В центре сюжета странствующий рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг. Дункана в экранизации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Также в этом июне состоится премьера третьего сезона фэнтези «Дом Дракона» по той же вселенной. Закончится «Дом Дракона» четвёртым сезоном, который выйдет в 2028 году.