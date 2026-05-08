Последний сезон драмы «Медведь» обзавёлся датой премьеры

Сериал «Медведь» вернётся в нынешнем году с пятым сезоном, чтобы закончиться. Грядущий сезон станет для комедийно-драматического шоу последним и дебютирует на канале FX и на стриминговом сервисе Hulu, как оказалось, 25 июня. На Hulu в этот день сезон выйдет целиком, а состоит он из восьми новых эпизодов.

Премьера «Медведя» состоялась в 2022 году. Все ранее вышедшие четыре сезона дебютировали в июне. Исключением стал специальный эпизод сериала, который вышел на этой неделе, 5 мая.

Создателем «Медведя» является Кристофер Сторер. Главную роль в его сериале исполняет Джереми Аллен Уайт. Также в проекте играют Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Шоу рассказывает о сотрудниках небольшого ресторана «Медведь». События пятого сезона стартуют вскоре после финала четвёртого. Команде придётся работать на пределе возможностей после того, как Карми покинул ресторанный бизнес. В конечном итоге команда должна понять, что «идеальным» ресторан делает не еда, а люди.