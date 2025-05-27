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17
КИНО
СЕРИАЛЫ
2 101

А вот и Гарри, Рон и Гермиона из сериала про «Гарри Поттера»!

Источник: Warner Bros.

Вот и они! Детки, которые сыграют золотое трио в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Доминик МакЛафлин исполнит роль Гарри Поттера, Аластер Стаут сыграет Рона Уизли, Арабелла Стэнтон станет Гермионой Грейнджер.

После выдающихся поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трёх уникальных актёров поражает воображение, и мы с нетерпением ждём, когда весь мир увидит их совместную магию на экране. Мы благодарим все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Истинное удовольствие — открыть столько юных талантов.

Франческа Гардинер, шоураннер, фанатка

Ближайшие 10 лет учить юных волшебников в Хогвартсе будут Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа, Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора и другие.

Съёмки стартуют в июне.

Теги
КастингГарри Поттер
Комментарии (17)

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