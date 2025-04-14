Ну и всё! Сериал по «Гарри Поттеру» нашёл своих Дамблдора, Макгонагалл, Снейпа, Хагрида, Квиррелла и Филча

Студия HBO официально подтвердила первых актёров, взятых на главные роли в сериал по мотивам книжного цикла «Гарри Поттер».

Постоянно в кадре будут мелькать:

Джон Литгоу — Альбус Дамблдор

Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл

Паапа Эссьеду — Северус Снейп

Ник Фрост — Рубеус Хагрид

Команда белых, как видите, превосходит числом. Но чёрные тоже не лыком шиты. Этот кастинг уже причинил и ещё причинит немало боли. Если вы, конечно, расист — или просто требуете от экранизаций буквального соответствия книгам. Что, как показывает практика, сегодня почти одно и то же.

А вот об этом вы ещё не знали и даже не слышали: Люк Таллон сыграет профессора Квиррелла, а Пол Уайтхаус изобразит Аргуса Филча.