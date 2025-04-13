$ 20 млн в пустоту: «Лара Крофт» от Фиби Уоллер-Бридж не движется вперёд

Анонсированная много лет назад сериальная «Лара Крофт» за всё время подавала признаки жизни лишь дважды. Первый, в начале 2023 года, когда проект получил Фиби Уоллер-Бридж в качестве шоураннера, и второй, в конце прошлого года, когда сериал даже обрёл исполнительницу главной роли в лице Софи Тёрнер («Игра престолов»).

И на этом всё. Причём, если верить неофициальным источникам, насовсем. Согласно The Daily Mail, Уоллер-Бридж, и без того затянувшая со сценарием, так и не смогла придумать удобоваримую историю. Разумеется, все тут же припомнили $ 20 млн, которые ей отстегнул Amazon за многолетний контракт ещё в далёком в 2019 году и с тех пор не получил ни строчки.

Как сообщается, последний гвоздь в крышку этого гроба вбил уход Дженнифер Салке — именно она курировала этот проект в Amazon и подписала создательницу «Дряни». Она же до последнего крайне оптимистично расписывала перспективы новой «Лары Крофт».

Впрочем, The Daily Mail — источник ненадёжный, так что продолжаем не ждать этот проект, как и раньше.