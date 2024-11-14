Санса Старк будет грабить гробницы — Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт

Многосерийная игровая адаптация культовой игровой серии о знаменитой любительнице древностей обрела свою главную героиню — Софи Тёрнер («Игра престолов») завершает переговоры по участию в «Ларе Крофт» от стримингового сервиса Amazon и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Весной приключенческий экшен получил добро на разработку полноценного первого сезона, относительно недавно появились слухи об участии в пробах Тёрнер. Они оказались верны. Осталось дождаться финализации сделки, И актриса может отправляться в спортзал для подготовки к съёмкам.

О сюжете по-прежнему ничего конкретного не сообщают. Сценаристка проекта Уоллер-Бридж также входит в команду исполнительных продюсеров будущего сериала.