Герои и злодеи на свежих промо второго сезона «Андора»

Главные действующие лица в противостоянии Империи и Сопротивления. Профильный журнал Empire опубликовал обложку своего свежего выпуска и пару кадров — все промо посвящены второму сезону «Андора» с Диего Луной, Жeнeвьeв O'Peйли и Беном Мендельсоном.

Приквел «Изгоя-один» от Тони Гилроя — шпионский триллер о повстанческой деятельности Кассиана Андора (Луна), предварявшей героическую миссию по похищению чертежей Звезды смерти, — возвращается на стриминговую платформу Disney+ с заключительным сезоном 22 апреля.