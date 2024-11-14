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СЕРИАЛЫ
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Герои и злодеи на свежих промо второго сезона «Андора»

Главные действующие лица в противостоянии Империи и Сопротивления. Профильный журнал Empire опубликовал обложку своего свежего выпуска и пару кадров — все промо посвящены второму сезону «Андора» с Диего Луной, Жeнeвьeв O'Peйли и Беном Мендельсоном.

Приквел «Изгоя-один» от Тони Гилроя — шпионский триллер о повстанческой деятельности Кассиана Андора (Луна), предварявшей героическую миссию по похищению чертежей Звезды смерти, — возвращается на стриминговую платформу Disney+ с заключительным сезоном 22 апреля.

Кадры из сериала «Андор» Кадры из сериала «Андор» Промо-арт сериала «Андор»
Теги
ГалереяАндор
Комментарии (2)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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