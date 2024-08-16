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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» полностью изменится после выхода второго сезона сериала «Андор» 

Источник: Disney+

Не забудьте потом проверить. Диего Луна — звезда сериала «Андор» — в свежем интервью сделал громкое заявление, мол, второй сезон полностью поменяет ваше отношение к полнометражному фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». По словам Луны, играющего в картине режиссёра Гарета Эдвардса титульного подрывника и диверсанта от Повстанцев, это будет «другое кино».

В первую очередь из-за появления андроида K-2SO, в исполнении Алана Тьюдика, который отсутствовал в первом сезоне:

Вы поймёте, почему Кейту играет настолько важную роль в «Изгое-один», и как он стал таким ценным кадром для Повстанцев.

Мне кажется, что после второго сезона «Андора», зрители увидят «Изгоя» под новым углом — это уже будет другой фильм. Зная, какие усилия пришлось предпринять, чтобы заполучить Кейту, значимость происходящего заметно увеличится. Вы по-другому начнёте воспринимать повествовательную линию фильма. Это касается не только андроида, но и других героев. Думаю, будет очень здорово.

«Андор» общепринято считается лучшим сериальным творением по «Звёздным войнам». Сюжет рассказывает, как протагонист связывается с альянсом сопротивленцев и начинает сражаться с Империей. Во втором сезоне протагонист завершит своё превращение в бескомпромиссного и идейного борца с режимом.

Осталось только узнать, когда состоится премьера второго сезона.

Теги
Изгой-один. Звёздные войны: ИсторииАндорЗвёздные войны
Комментарии (1)

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