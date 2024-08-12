Второй сезон фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» снимается и выйдет в 2025 году (тизер к старту производства)

YouTube-канал стримингового сервиса Disney+ опубликовал тизер к старту производства второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Сам сезон выйдет на Disney+ в 2025 году.

Сериал основан на одноимённой книжной серии Рика Риордана, выступающего одним из создателей и шоураннеров адаптации. Во втором сезоне экранизируют вторую книгу цикла под названием «Море чудовищ». В ней Перси и его друзья отправляются в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже адаптировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

Главные роли в сериале исполняют Уoкep Cкoбeлл (Перси Джексон), Лea Caвa Джeффpиc (Aннaбeт Чeйз) и Apьян Cимxaдpи (Гровер Андервуд). Во втором сезоне появятся Грайи, известные как Ужас, Тревога и Дрожь. Их сыграют Сандра Бернхард, Кристен Шаал и Маргарет Чо.