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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
40

Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 августа

Источник: HBO
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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4Лазер-шоу «Три дебила» – 632: «Дэдпул и Росомаха», «Тихое место: День первый», режиссёрская версия «Мятежной Луны», «Манюня»
 
3ЕВА – 593: Адвокат дьявола
 
1Телеовощи – 560: Всё могло закончиться
 
1Ноль кадров в секунду – 538: Перенос в вечность
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
 
4ЕВА – 592: А в хентае бы всё кончилось хорошо
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду – 537: Вишенка на торте из говна
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
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Источник фотографий: Depositphotos

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