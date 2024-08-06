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В новом ролике комедии «Галя, у нас отмена!» раскрыли дату премьеры второго сезона сериала

В этом году комедийный сериал «Галя, у нас отмена!» телеканала СТС вернётся со вторым сезоном. Показ новых серий начнётся 26 августа в 19:00 на СТС. Дату премьеры раскрыли в ролике к продолжению, опубликованному на YouTube.

В первом сезоне бармен Фил узнал про выигрышную лотерейную крышку, с которой можно было получить автомобиль. Фил устроился на работу в гипермаркет «Мой Эверест», чтобы найти крышку. Но план героя был раскрыт. Машину Фил так и не получил, но на работе в гипермаркете остался.

Вот что написано о сюжете нового сезона в новости на сайте СТС:

По сюжету экс-супруга (Александра Флоринская) директора гипермаркета (Максим Лагашкин) возглавляет всю сеть. Чтобы осовременить «Мой Эверест», она приглашает в команду кризисного менеджера Яна (Иван Жвакин). Пока амбизиозный парень модернизирует гипермаркет, его сотрудники разбираются с личной жизнью: директор выясняет отношения с бывшей, Фил (Артём Кошман) пытается вернуть Асю (Дарья Петриченко), а замдиректора Марго (Настасья Самбурская) скрывает роман с грузчиком (Алексей Кривеня) от мамы (Алёна Хмельницкая).

Цитата из пресс-релиза

А осенью в онлайне-кинотеатре Wink состоится премьера сериала о группе «Комбинация». У него есть тизер-трейлер.

 
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Источник фотографий: Depositphotos

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