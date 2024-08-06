 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Трейлер «Джокера 2» вызвал больше интереса, чем первый ролик «Барби» Звезда «Дома дракона» рассказала о секс-сцене, слишком грязной даже по меркам «Игры престолов» Гендерно-нейтрально: на роль Буратино в новом фильме взяли девочку Трейлер «Гладиатора 2»: Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и Пол Мескал несут Риму пламя и кровь Epic Mickey: Rebrushed — третий трейлер ремастера платформера от автора Deus Ex
Реклама
   

Реклама

Глобал Фильм Дистрибьюшн

Токен: 2VtzqwJjwHV

• • •
 
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
177

Шутер High on Life от создателя «Рика и Морти» станет мультсериалом

Источник: Squanch Games

В 2022 году вышел шутер High on Life от студии опального ныне сценариста, актёра и комедианта Джастина Ройланда, одного из соавторов популярнейшего сериала «Рик и Морти». Игрокам предлагалось дать отпор инопланетным захватчикам, отстреливая врагов из говорящих живых оружий, известных как гатлианцы. В общем, по уровню безумия похоже на один из эпизодов вышеупомянутого «Рика и Морти», только растянутый на полноценную игру.

Для тех, кому High on Life глубоко запала в душу, есть хорошие новости: в работе находится мультсериал по мотивам. За создание проекта ответственна продюсерская компания Alternate Side Productions, основанная актёром Дж. Б. Смувом («Умерь свой энтузиазм»), также студия Squanch Games и маркетинговое агентство Striker Entertainment. Дж. Б. Смув озвучил в игре одного из гатлианцев. Вот как сам комик прокомментировал стремление перенести интерактивное развлечение на малые экраны:

Когда Squanch Games изначально обратилась к Дж. Б. Смуву (я люблю говорить о себе в третьем лице) с просьбой озвучить персонажа в их невероятной игре High on Life, моим первым вопросом было «Как выглядит мой персонаж?» Они сказали, что я буду рыбой, которая стреляет… что для меня совершенно логично! Как веган, я считаю, что рыба должна иметь право защищать себя! Верно я говорю?! И теперь, когда я сотрудничаю со Squanch Games и Striker Entertainment, чтобы превратить уморительную High on Life в сериал, кажется, что это было предопределено! Они пригласили меня присоединиться к ним в игровой вселенной, и теперь я помогаю им перейти в мир телевидения! Это тот случай, когда игра становится узнаваемой! High on Life — игра дикая, странная и замечательная, и сериал будет таким же — и даже больше! Приготовьтесь смеяться, пробираясь сквозь космос с такими незабываемыми персонажами, как я! Мы заряжёны и готовы к действию!

Дж. Б. Смув, стреляющая рыба

Так как грядущий сериал находится пока на ранней стадии создания, у него нет даже примерной даты выхода. Зато можно с уверенностью сказать, что отменённого и уволенного из собственной студии Джастина Ройланда вряд ли подпустят к проекту — такова злая ирония судьбы.

Теги
Рик и МортиУмерь свой энтузиазмHigh On Life
Комментарии

Ещё на эту тему

14Экранизация видеоигры «Дожить до рассвета» собрала фантастических актёров на главные роли +Упоротый шутер High On Life станет комиксом 20Coздaтeли «Oбpaтнoй cтopoны Зeмли» oбъяcнили зaмeнy Джacтинa Poйлaндa

Тоже интересно

12Райан Гослинг может сыграть зомби, который перешёл с мозгов на капусту 12«Что если?» от Marvel завершится на третьем сезоне 26«Хеллбой: Проклятие Горбуна» пытается казаться дешёвым ужастиком в новом трейлере 0(G)I-dle повторила рекорд Aespa и Ive 0Sonic X Shadow Generations — трейлер и дата выхода

Далее на КГ

7
Гарик Харламов заговорил голосом птицы в тизере «Возвращения попугая Кеши»
 3
ЕВА-592: А в хентае бы всё кончилось хорошо
 10
Вот как надо продавать фильм! Твари из «Чужого: Ромула» буйствуют на улицах Нью-Йорка
 2
В «Дэдпуле и Росомахе» мог появиться Призрачный гонщик в исполнении Николаса Кейджа
 3
Халк подаст на тебя в суд, братишка! Бен Аффлек и Мэтт Дэймон готовят судебную драму
 2
Роберт Паттинсон и Зендея испортят идеальные отношения перед свадьбой в фильме режиссёра «Героя наших снов»
 0
Коллаборация Dead by Daylight и Five Nights at Freddy's потрясла игроков
 33
Усы больше не проблема: Генри Кавилл опять стал супергероем (фото)
 10
Вот это пара! Дженна Ортега и Глен Пауэлл снимутся в новом фильме Джей Джей Абрамса
 1
Демон-романтик Майкл Китон в новом тизере фильма «Битлджус Битлджус»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новый «Горец» с Генри Кавиллом получил дату съёмочного старта
 
Кино Netflix прикарманил следующий фильм с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком
 
Последний сезон комедийного сериала про вампиров «Чем мы заняты в тени» получил дату премьеры
 
Кино Роботы-богатыри выходят на ринг в тизер-трейлере фантастики «Стальное сердце»
 
Аниме «Я стану злодейкой, которая войдёт в историю: Чем большей злодейкой я стану, тем больше понравлюсь принцу!» — персонажный тизер осеннего иceкaя
 
Чонгук из BTS выпустит новый сольный трек
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 560: Всё могло закончиться
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
 
3ЕВА – 592: А в хентае бы всё кончилось хорошо
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду – 537: Вишенка на торте из говна
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА – 591: Батядядя
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru