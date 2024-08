Шутер High on Life от создателя «Рика и Морти» станет мультсериалом

В 2022 году вышел шутер High on Life от студии опального ныне сценариста, актёра и комедианта Джастина Ройланда, одного из соавторов популярнейшего сериала «Рик и Морти». Игрокам предлагалось дать отпор инопланетным захватчикам, отстреливая врагов из говорящих живых оружий, известных как гатлианцы. В общем, по уровню безумия похоже на один из эпизодов вышеупомянутого «Рика и Морти», только растянутый на полноценную игру.

Для тех, кому High on Life глубоко запала в душу, есть хорошие новости: в работе находится мультсериал по мотивам. За создание проекта ответственна продюсерская компания Alternate Side Productions, основанная актёром Дж. Б. Смувом («Умерь свой энтузиазм»), также студия Squanch Games и маркетинговое агентство Striker Entertainment. Дж. Б. Смув озвучил в игре одного из гатлианцев. Вот как сам комик прокомментировал стремление перенести интерактивное развлечение на малые экраны:

Когда Squanch Games изначально обратилась к Дж. Б. Смуву (я люблю говорить о себе в третьем лице) с просьбой озвучить персонажа в их невероятной игре High on Life, моим первым вопросом было «Как выглядит мой персонаж?» Они сказали, что я буду рыбой, которая стреляет… что для меня совершенно логично! Как веган, я считаю, что рыба должна иметь право защищать себя! Верно я говорю?! И теперь, когда я сотрудничаю со Squanch Games и Striker Entertainment, чтобы превратить уморительную High on Life в сериал, кажется, что это было предопределено! Они пригласили меня присоединиться к ним в игровой вселенной, и теперь я помогаю им перейти в мир телевидения! Это тот случай, когда игра становится узнаваемой! High on Life — игра дикая, странная и замечательная, и сериал будет таким же — и даже больше! Приготовьтесь смеяться, пробираясь сквозь космос с такими незабываемыми персонажами, как я! Мы заряжёны и готовы к действию!

Дж. Б. Смув, стреляющая рыба