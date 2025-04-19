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Первый взгляд на звезду «Игры престолов» в образе тёмного джедая из второго сезона сериала «Асока»

Уникальная конвенция по «Звёздным войнам», где все любят «Звёздные войны», уделила внимание второму сезону сериала «Асока».

Во-первых, Хейден Кристенсен вернётся в образе Анакина Скайуокера. Есть мнение по поводу первого сезона, что лучше всего у создателей получились сцены с участием Избранного. Конечно, это немного обидно для Розарио Доусон, исполняющей роль титульной героини, но поклонникам тоже нужно угождать. Иногда. Хотя бы по большим праздникам.

Во-вторых, второму сезону понадобился новый исполнитель для партии сменившего силовую ориентацию бывшего джедая Бэйлана Сколла. Теперь эту роль исполняет Рори Макканн — звезда сериала «Игра престолов».

Уже есть первый снимок. Выглядит хорошо:

Промо-арт сериала «Асока»

Съёмки стартуют через неделю.

Теги
ГалереяАсокаЗвёздные войныХейден КристенсенРозарио Доусон
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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