Известные охотники за головами «Звёздных войн» возвращаются: анонс и трейлер новой антологии франчайза

В прошлом году в День «Звёздных войн», 4 мая, вышел анимационный сериал «Сказания об Империи», созданный в стиле предшествующей ему антологии «Сказания о джедаях». А в этом году огромный медиафранчайз «Звёздные войны» пополнит третья часть «Сказаний». Новая антология тоже выйдет 4 мая на стриминговом сервисе Disney+ и представит шесть ранее нерассказанных, но важных историй об уже известных персонажах.

Предстоящий сериал получил название «Звёздные войны: Сказания о подземном мире» (Star Wars: Tales of the Underworld). Его анонсировали в начале апреля компания Lucasfilm и видеосервис Disney+. Анонс антологии сопроводили её трейлером.

Проект описывают, как путешествие за двумя известными охотниками за головами: бывшей убийцей с Тёмной стороны Асажж Вентресс, получившей новый шанс на жизнь и вынужденной пуститься в бега с неожиданным новым союзником, и преступником Кэдом Бэйном, столкнувшимся со своим прошлым, когда он встретился со старым другом, теперь маршалом по ту сторону закона.

Создателем сериала выступил Дэйв Филони («Войны клонов», «Повстанцы», «Сопротивление», «Сказания о джедаях», «Сказания об Империи», «Бракованная партия», «Мандалорец», «Асока»).