Apple TV+ объявил дату премьеры второго сезона мультсериала «УдивЛа»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал дату премьеры второго сезона мультсериала «УдивЛа» по книжной трилогии WondLa. Продолжение анимационной трилогии выйдет на площадке 25 апреля.

Над проектом работает студия Skydance Animation («Удача»). Первый сезон мультсериала, состоящий из семи эпизодов, вышел 28 июня 2024 года.

Автором оригинальных романов является Тони Дитерлицци, соавтор и художник книжной серии «Спайдервик. Хроники» (или «Хроники Спайдервика»).

Адаптация рассказывает про девушку Еву, которая живёт в бункере под присмотром робота-смотрителя. После нападения на бункер Ева покидает убежище и выбирается на поверхность планеты, где она оказывается единственным человеком. Героиня отправляется в путешествие, чтобы отыскать новый дом и других людей. Но в этом путешествии она будет не одна.

Ранее стало известно, что Apple+ убыточен и теряет более $ 1 млрд в год.