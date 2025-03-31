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СЕРИАЛЫ
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Безжалостный предводитель в зачётной шапке Джейсон Момоа на первом кадре из сериала «Вождь войны»

Стриминг AppleTV+ представил первый официальный кадр из исторического сериала «Вождь войны», который дебютирует на платформе 1 августа. Как заведено у конкретного сервиса, сразу покажут два эпизода.

Джейсон Момоа исполняет главную роль:

Кадры из сериала «Вождь войны»
Теги
ГалереяВождь войны
Комментарии (6)

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