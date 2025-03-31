Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 марта

Идеальное попадание: Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру». Такой кастинг мы одобряем.
Сара Мишель Геллар больше не Баффи — стало известно, кто будет главной героиней перезапуска. Теперь всё встало на свои места.
Элли Беллы Рэмзи и Элли здорового человека на постерах сериала «Одни из нас». Очень наглядно.
Вовремя ушли в Marvel снимать «Мстителей»: сериальная вселенная «Цитадель» братьев Руссо рушится. Премьеру второго сезона перенесли, а все спин-оффы заморозили.
Музыкальный трек Afterlife группы Evanescence для мультсериала Devil May Cry. Атмосфера давно ушедших дней.
У сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появился новый брутальный трейлер. Всё-таки это второе шоу Marvel Studios для взрослой аудитории.
Фантастические приключения продолжаются в новом трейлере сериала «Доктор Кто». Следующий сезон шоу стартует в апреле.
Netflix заказал первый игровой сериал во франчайзе «Скуби-Ду». До этого снимали только игровые фильмы.
Хоумлендер желает всем мира на съёмках финального сезона «Пацанов» (фото). Всё будет очень плохо.
Диего Луна против Звезды Смерти в новом трейлере сериала «Андор». Финал близится.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: