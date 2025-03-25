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Хоумлендер излучает крутость на фото со съёмок финального сезона «Пацанов»

Источник: Amazon

Съёмки пятого и финального сезона «Пацанов» в самом разгаре, и в этот раз традиционные обещания Эрика Крипке взорвать наш мозг кажутся искренними как никогда. Вслед за всё ещё живым Билли Бутчером в исполнении Карла Урбана и по обыкновению залитым кровью Хьюи (Джек Куэйд) на площадке засветился и Хоумлендер Энтони Старр, вселяющий ужас одним своим видом. Он передаёт привет и желает всем мира:

Промо-арт сериала «Пацаны»

По случаю финала Крипке нагнал в сериал весь актёрский состав «Сверхъестественного». Если вдруг вам было мало Дженсена Эклса и Джеффри Дина Моргана, в этот раз к ним присоединятся Джаред Падалеки и Миша Коллинз. Будем надеяться, обойдётся без воплощения разного рода эротических фантазий.

Что до основного актёрского состава «Пацанов», вместе со Старром, Урбаном и Куэйдом вернутся Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Томер Капон, Лас Алонсо, Колби Минифи, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Вэлори Керри и Сьюзан Хейворд.

Теги
ГалереяПацаны
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