Всё круто! Джек Куэйд передаёт кровавый привет со съёмок пятого сезона «Пацанов»

Прямо сейчас идут съёмки пятого сезона «Пацанов», и по старой-доброй традиции окровавленный Хьюи (Джек Куэйд) передаёт вам пламенный привет прямиком с площадки. Ему не привыкать.

Сезон станет для сериала последним, поэтому в стандартные россказни Эрика Крипке о новом уровне безумия в этот раз даже верится. Вторит ему и сам Куэйд, обещая грязную работёнку (оно и видно). Так что, на счастливый финал для всех не надейтесь:

Я продолжаю думать, что многие из нас умрут.

Премьера пятого сезона «Пацанов» ожидается только в следующем году. К своим ролям вернутся Энтони Старр, Карл Урбан, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Томер Капон, Чейс Кроуфорд, Лас Алонсо, Колби Минифи, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Вэлори Керри и Сьюзан Хейворд.