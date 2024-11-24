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«Пацаны» собрались в последний раз для съёмок финала (фото)

В середине ноября выяснилось, что съёмки пятого — финального — сезона антигеройской сатиры Эрика Крипке начнутся вот-вот — 25 ноября. Собственно, так и оказалось. Доказательством тому служит появившийся в сети групповой снимок основного актёрского состава «Пацанов», где вся честная компания собралась перед стартом. Хорошо проводят время, надо сказать. Завтра начинаются трудовые будни.

Сюжетные подробности заключительного сезона отсутствуют, но если Крипке и компания припадут к первоисточнику и почерпнут из финала комикса Гарта Энниса хоть что-нибудь, финал пятого сезона должен получится не таким щадящим для персонажей, как финалы четырёх предыдущих сезонов.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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