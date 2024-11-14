Пятый сезон «Пацанов» удивительно скоро отправится на съёмки

Супергеройское мракобесие под названием «Пацаны» завершится пятым сезоном. И когда он выйдет, пока никто не знает. Зато стало известно, когда начнутся его съёмки, и случится это на удивление скоро — на канадской съёмочной площадке шоураннер Эрик Крипке и компания соберутся 25 ноября.

Сюжетных подробностей заключительной телеглавы адаптации одноимённого комикса Гарта Энниса никто вам не расскажет, но творческая команда многосерийной сатиры успела пообещать, что в пятом сезоне авторы наконец-то оттянутся и перебьют кучу народа. Возможно, так и случится, но сейчас никто гарантий не даст.

Один из исполнителей главных ролей Карл Урбан (Билли Бутчер) летом успел подтвердить, что премьера пятого сезона состоится в следующем году. Возможно, в последних сериях к сериалу на огонёк сможет заскочить Джаред Падалеки — давний друг Крипке и снимающегося там Дженсена Эклза. Но это не точно.