Слух: в сериале Mass Effect может сыграть звезда «Миротворца» и «Форсажа»

Не успели поклонники космооперы Mass Effect в полной мере переварить новость о том, что сериал по мотивам серии игр ушёл в производство, как в информационном поле начались спекуляции по поводу грядущего шоу. В частности, поползли слухи, что Джон Сина, известный по сериалу «Миротворец» и высокооктановому франчайзу «Форсаж», может сыграть в экранизации Mass Effect некую роль. Такое предположение появилось после того, как актёр запостил на своей странице в Instagram (запрещён на территории РФ) картинку с персонажами игровой серии.

Косвенным доказательством может служить также тот факт, что сценаристом сериала назначили Дэниела Кейси. Кейси также написал сценарий «Форсажа 9» — именно в этой части гоночной семейной саги впервые появился Джейкоб Торетто, которого сыграл ни кто иной как Джон Сина. Впрочем, сей факт может быть банальным совпадением. Сам Сина никак не прокомментировал публикацию, но доподлинно известно (с его же слов), что часто актёр постит мемы и картинки безо всякого потаённого смысла — просто чтобы подписчикам было что обсуждать.

Mass Effect — мультимедийный франчайз, который берёт начало в 2007 году, когда вышла первая часть космооперы о противостоянии капитана Шепарда древней цивилизации разумных машин под названием Жнецы. С тех пор вышло ещё три полноценных части, парочка мобильных игр, несколько книг и серий комиксов. Разговоры об экранизации ведутся с 2010 года, с 2021-го стриминговый сервис Amazon Prime начал переговоры о собственной адаптации — именно они в итоге увенчались успехом.