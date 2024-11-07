Сериал по игре Mass Effect от сценариста «Форсажа 9» ушёл в производство

Издание Variety эксклюзивно сообщает, что сериал по культовой игре Mass Effect официально уходит в производство. Заниматься проектом будет Amazon MGM Studios.

У космофантастики уже есть сценарист — адаптацией будет заниматься Дэниел Кейси («Форсаж 9»), который также войдёт в команду исполнительных продюсеров вместе с Каримом Зрейком и Ари Арадом.

Детали сюжета пока что не разглашаются.

Впервые информация о сериале по знаменитому франчайзу от студии BioWare появилась в 2021 году — стриминг Amazon инициировал переговоры о создании многосерийного проекта. Вдобавок предпринималось несколько попыток полнометражных экранизаций, но ни одна их них не материализовалась.