Шоураннером сериала по God of War стал создатель «Звёздного крейсера „Галактики“»

У два года назад одобренной экранизации игры God of War сменился шоураннер. Почти всё это время корпевшие над сценарием первого сезона Рейф Джадкинс («Колесо времени») и Хоук Остби с Марком Фергусом ушли из проекта — Amazon почему-то не впечатлился их взглядом на адаптацию.

Вместо них сценарием и прочим займётся ветеран индустрии Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка», «Для всего человечества»).

Игра-первоисточник представляет собой эпический и драматический экшен о могучем боге войны Кратосе. Сериал должен рассказать о том, как отправившийся в добровольное изгнание титульный персонаж, оставив позади своё кровавое прошлое и античную Грецию, держит свой путь в укрытую снегами реальность Мидгарда.