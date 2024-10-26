 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Окко», ИНН 7814665871, ID #a-42145

Токен: F7NfYUJCUneP31ojC1cr

   
Авторы ремейка Silent Hill 2 анонсировали новую игру Cronos: The New Dawn Звезда «Ричера» Алан Ричсон заставит вас рыдать в экранизации очередного бестселлера Николаса Спаркса «Ловушка» Шьямалана с маньяком Хартнеттом не продержится в кино и месяца Рецензия и отзывы на комикс «Росомаха в аду. Омнибус» Ужасы инопланетной мимикрии в геймплейном трейлере The Thing: Remastered
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
362

Шоураннером сериала по God of War стал создатель «Звёздного крейсера „Галактики“»

Источник: Sony Interactive Entertainment

У два года назад одобренной экранизации игры God of War сменился шоураннер. Почти всё это время корпевшие над сценарием первого сезона Рейф Джадкинс («Колесо времени») и Хоук Остби с Марком Фергусом ушли из проекта — Amazon почему-то не впечатлился их взглядом на адаптацию.

Вместо них сценарием и прочим займётся ветеран индустрии Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка», «Для всего человечества»).

Игра-первоисточник представляет собой эпический и драматический экшен о могучем боге войны Кратосе. Сериал должен рассказать о том, как отправившийся в добровольное изгнание титульный персонаж, оставив позади своё кровавое прошлое и античную Грецию, держит свой путь в укрытую снегами реальность Мидгарда.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

24Amazon oфициaльнo зaпycтил в paбoтy cepиaл пo God of War

Тоже интересно

14Создатель «Игры престолов» рассказал, что не так со вторым сезоном «Дома Дракона» 1Double Dragon Revive — Мариан не даёт себя в обиду в новом трейлере 2Выбирай бойца: комиксы Marvel получат специальные обложки в честь переиздания игр линейки Marvel vs. Capcom 3Не BBC единым: Netflix также разрабатывает сериал по «Гордости и предубеждению» 5«Дэдпул и Росомаха», конечно же, хотел вернуть Роберта Дауни-младшего в роли Тони Старка

Далее на КГ

1
«Плохие парни до конца» позволят Мартину Лоуренсу сыграть в «Бриллиантовом полицейском 2»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Веном 3: Последний танец»
 1
«Веном 3: Последний танец» не оправдывает в прокате даже самые скромные прогнозы
 3
Провалившийся фильм «Мегалополис» с Адамом Драйвером скоро выходит в цифре
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Лихие»
 0
Рецензия и отзывы на игру Metaphor: ReFantazio
 0
КГ играет: Broken Pieces, часть 3
 2
Кровавые юморные разборки из-за газировки: Mad Cave Studios представило новую захватывающую серию
 9
«Веном 3: Последний танец» в очередной раз стал худшим в трилогии
 5
Звезда «Скотта Пилигрима против всех» устроился по знакомству в ремейк «Бегущего человека»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Новобранец» Натан Филлион тренирует других новичков в тизере седьмого сезона
 
Игры Paradox Interactive не отменит Prison Architect 2, но Bloodlines 3 предпочтёт отдать кому-нибудь ещё
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 сентября
 
Аниме «Малодушный хочет в отставку» — аниме о парне, который хочет свалить из отряда авантюристов
 
Кино Первые отзывы на «Дэдпула и Росомаху» появились на Rotten Tomatoes
 
Кино Майкл Бэй планирует сделать из «Скибиди Туалета» следующих «Трансформеров»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 643: «Дикий робот», «Блуждающая тень», лучший сиквел «Гладиатор 2», «Чужой: Ромул» на VHS
 
14ЕВА
 
 
1Телеовощи – 571: Белок для роботов
 
2Ноль кадров в секунду – 549: Оживший Суп в большом городе
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 642: «Субстанция», «Затерянное место» Александра Ажа, «Домовёнок Кузя», экранизация мема «Ждун»
 
3ЕВА – 603: Возвращение кота-мазохиста
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru