Amazon официально запустил в работу сериал по God of War

Геймерам, негодовавшим по поводу чернокожей Ангрбоды в God of War: Ragnarok, впору закупаться корвалолом — экранизация игры официально одобрена. Заниматься оной будет Amazon, успевший осчастливить человечество сериалом «Властелин колец: Кольца власти», второй сезон которого будут режиссировать исключительно женщины, дабы закрыть вопрос о приверженности идеями инклюзивности, репрезентации и равноправия.

Шоураннером грядущего эпика назначен Рейф Джадкинс, успевший потрудиться над «Колесом времени», экранизацией фэнтезийного цикла Роберта Джордана. Сценаристами назначили Марка Фергуса и Хоука Остби, которые отметились в фантастической драме «Дитя человеческое» и заложили фундамент киновселенной Marvel, написав «Железного человека».

God of War — одна из самых титулованных видеоигр PlayStation. Мы рады сотрудничать с Sony Pictures Television и Amazon Studios, чтобы представить наш любимый франчайз новой аудитории смелым и аутентичным способом. Асад Кизилбаш, глава PlayStation Productions

Страшно представить, какой смелой интерпретации подвергнется игровой лор. За основу грядущего сериала «Бог войны» берут мягкий перезапуск 2018 года. Кратос, приведя Древнюю Грецию к атеизму путём умерщвления божественного пантеона, перебирается в Скандинавию. Там он обзаводится женой и сыном. Но когда супруга умирает, герой отправляется вместе с мальчонкой в долгое путешествие, чтобы развеять её прах в соответствии с последней просьбой.