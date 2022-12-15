Хирург Данила Козловский борется с нечистью в трейлере мистической драмы «13 Клиническая»

Для разнообразия в этом сериале он не шепчет, а орёт. Отечественный видеосервис «Иви» выкатил полноценный трейлер многосерийного мистической драмы «13 Клиническая» с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой. Все эпизоды будут доступны подписчикам вышеуказанной цифровой платформы уже на следующей неделе — 22 декабря.

В стенах 13 клинической больницы разворачиваются жуткие и трагичные события — врачи медучреждения воюют за жизни пациентов не только с разнообразными недугами, но и с нечистой силой — демонами и ведьмами. Козловский играет неизлечимо больного хирурга Кирилла, чей единственный шанс выжить — доказать руководству больницы, что без него здешнему медперсоналу не обойтись.

В основном актёрском составе также значатся Виктория Исакова, Владимир Стеклов и Дмитрий Лысенков. Проект срежиссировал Клим Козинский («Вне себя») по сценарию Андрея Золотарёва («Триггер»).

И постер: