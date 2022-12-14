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Орландо Блум и Кара Делевинь возвращаются в Бург на свежих кадрах второго сезона «Карнивал Роу»

Многосерийное фэнтези о противостоянии людей и волшебных существ напоминает о своём существовании свежими эксклюзивными кадрами, опубликованными журналом Vanity Fair. Второй сезон мрачной истории «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь пожалует на малые экраны 17 февраля. В ноябре выяснилось, что 10-серийным вторым сезоном сериал и ограничится — видеосервис Amazon попрощался с проектом.

Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу»

Первый сезон рассказывал о тяжёлой жизни волшебных существ, бежавших от войны в город людей Бург, нынче страдающий от перенаселения. Обстановку омрачали серийные убийства, которые в итоге раскрыл детектив Райкрофт Филострэт (Блум). Второй сезон обещает дать ответы на все вопросы первого и сделает это эпично. По крайней мере, так заявил Amazon.

Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу» Кадры из сериала «Карнивал Роу»
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ГалереяКарнивал Роу
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