Орландо Блум и Кара Делевинь возвращаются в Бург на свежих кадрах второго сезона «Карнивал Роу»

Многосерийное фэнтези о противостоянии людей и волшебных существ напоминает о своём существовании свежими эксклюзивными кадрами, опубликованными журналом Vanity Fair. Второй сезон мрачной истории «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь пожалует на малые экраны 17 февраля. В ноябре выяснилось, что 10-серийным вторым сезоном сериал и ограничится — видеосервис Amazon попрощался с проектом.

Первый сезон рассказывал о тяжёлой жизни волшебных существ, бежавших от войны в город людей Бург, нынче страдающий от перенаселения. Обстановку омрачали серийные убийства, которые в итоге раскрыл детектив Райкрофт Филострэт (Блум). Второй сезон обещает дать ответы на все вопросы первого и сделает это эпично. По крайней мере, так заявил Amazon.