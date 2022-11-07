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Орландо Блум и Кара Делевинь разыгрывают драму в тизере второго сезона фэнтези «Карнивал Роу»

Управились за два сезона. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер продолжения иммигрантского фэнтези «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь, заодно сообщив, что второй сезон будет последним и стартует на цифровой платформе 17 февраля.

Шоураннером десяти заключительных эпизодов выступил Эрик Олесон, отвечавший за третий сезон «Сорвиголовы».

Первый сезон рассказывал о тяжёлой жизни волшебных существ, бежавших от войны в город людей Бург, нынче страдающий от перенаселения. Обстановку омрачали серийные убийства, которые в итоге раскрыл детектив Райкрофт Филострэт (Блум). Второй сезон обещает дать ответы на все вопросы первого и сделает это эпично. По крайней мере, так заявил Amazon.

Теги
ВидеоКарнивал Роу
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