Злобные русские не дают покоя Джону Красински в трейлере третьего сезона «Джека Райана»

Злобные, русские, твои — наши соотечественники-плохиши снова в тренде, и свежая телеглава «Джека Райана» подкрепит эту модную тенденцию. В конце года на стриминговом сервисе Amazon стартует третий сезон многосерийного шпионского триллера «Джек Райан» с Джоном Красински в роли уже прошедшего крещение огнём оперативника. Премьера сезона состоится 21 декабря.

В продолжении шпионского экшена Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Райану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл. Ну и миссию по спасению мира тоже никто не отменял.

В проекте также снимаются Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Нина Хосс, Бетти Гэбриел. Шоураннером выступает Пол Шойринг («Побег»). Производством заведуют Amazon, Paramount Television и Skydance Television.