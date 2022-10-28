Шути Гатва рассказал о величайшем злодее «Доктора Кто»

Бесстрашный Пятнадцатый Доктор Шути Гатва в сессии вопросов и ответов в официальных соцсетях «Доктора Кто» рассказал, кого считает величайшим злодеем сериала. Справедливо, конечно, было бы назвать экс-шоураннера Криса Чибнелла, и Гатва, в общем, почти так и сказал.

Плачущие ангелы, но это, конечно, классика — хотя они и вправду жуткие. Я бы хотел сразиться со Зверем, потому что дьявол — величайший злодей. Не думаю, что можно найти большее зло, чем он. Шути Гатва

Последние сезоны сериала могли бы с этим поспорить, ну да чего уж там — после ухода Чибнелла к нему нельзя испытывать ничего, кроме безграничной благодарности. Что касается Зверя, с ним столкнулся Десятый Доктор (Дэвид Теннант) в сериях «Невозможная планета» и «Бездна Сатаны».

Недавно Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора, рассказал, что считает роль Повелителя Времени сложнее образа Деймона в «Доме Дракона».