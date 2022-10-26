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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Теннант переживал о возвращении в «Доктора Кто»

Источник: BBC One

В интервью BBC Today Дэвид Теннант рассказал, что момент возвращения к роли Повелителя Времени в «Докторе Кто» дался ему нелегко. Актёр боялся не вписаться в текущую атмосферу сериала.

Я переживал, что будет трудно снова войти в ритм, но было легко. Нам удалось не растерять суть сериала, и теперь в мире проекта появился очень захватывающий момент, которого можно ждать с нетерпением. «Доктор Кто» был прекрасным периодом моей жизни, утвердившимся во мне, так что снова стать его частью, отправиться в это путешествие, когда я думал, что о нём остались только воспоминания, было лучшим подарком для меня.

 
Дэвид Теннант

Ранее актёр говорил, что попал в спецвыпуск случайно — раз уж Рассел Т. Дэвис снова у руля, невозможно было остаться в стороне. Впрочем, Теннант возвращался к роли Десятого и раньше, в спецэпизоде «День Доктора».

Теги
Доктор Кто
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