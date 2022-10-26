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Альянс повстанцев, медиаимперия и борьба за власть в тизере четвёртого сезона «Наследников»

Не «Домом Дракона» единым — битва за власть продолжается в тизере четвёртого сезона «Наследников». HBO представил короткое видео, в начале которого один из ключевых персонажей проекта Логан Рой (Брайан Кокс) констатирует: что бы он ни делал, люди поворачиваются к нему спиной. В финале третьего сезона наследники медиаимперии хотели вернуть себе контроль над находящейся в процессе заключения сделкой по продаже Waystar Royco, но всё пошло не по плану.

Цель, которую им нужно будет устранить в четвёртом сезоне, это Лукас Матссон (Александр Скарсгард), который хочет купить медиаконгломерат, угрожая будущему наследников. В проекте он выступает непредсказуемым и бескомпромиссным трикстером, так что остаётся только пожелать детям удачи.

В сериале снимаются Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак, Николас Браун, Дж. Смит-Камерон, Питер Фридман, Дэвид Раш, Фишер Стивенс, Хиам Аббасс и Джастин Лупе.

Новый сезон «Наследников» выйдет весной 2023 года.

Теги
ВидеоНаследники
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