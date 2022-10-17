 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Айю получила награду «Актриса-новичок» Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» «Магическая революция перерожденной принцессы и гениальной юной леди» — новый тизер и дата выхода аниме про магию и юри
СЕРИАЛЫ
182
 
Прямая ссылка на новость:

Экранизация игры The Last of Us показала свежие кадры в сборном трейлере проектов HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал уже традиционный сборный трейлер своих актуальных проектов — премьер и онгоингов, которые пользуются неизменным интересом у зрителей. Когорту наиболее громких новичков возглавляет, конечно же, антиутопический экшен-триллер «Одни из нас» по одноимённой игре в армией поклонников The Last of Us. Главные роли в многосерийной постановке играют Педро Паскаль и Белла Рэмси. И в свежем ролике видеосервис поделился новыми кадрами из сериала.

Среди прочих в сборном трейлере также засветились: второй сезон «Белого лотоса», музыкальная драма «Кумир» с дочкой Джонни Деппа, чёрная комедия Билла Хейдера «Барри», детективная драма «Перри Мейсон», сатира Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны», семейная драма о бессердечных богачах «Наследники», криминальная драма «Полиция Токио», а также спасённая стримингом бойцовская драма «Воин».

Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии

Ещё на эту тему

31Элли и Джоэл посреди апокалипсиса в тизере экранизации игры The Last of Us 29Педро Паскаль в роли Джоэла из экранизации The Last of Us в сборном трейлере HBO Max 9Элли и Джоэл прячутся от заражённых на официальном кадре экранизации игры The Last of Us

Тоже интересно

0Бывшие участницы IZ*ONE устроят шабаш на музыкальных шоу (много фото) 13«Дом Дракона» тизерит битву, Ланнистеров и наследников Визериса (фото) 19Марго Робби счастлива, что Харли Квинн наконец-то сыграет кто-то другой 0Новые тизеры аниме «Нир: Автомата Ver1.1a» 0Трек Fearless группы Le Sserafim набрал больше 100 миллионов прослушиваний на Spotify

Далее на КГ

15
Принцы не нужны! Новая Белоснежка объясняет, почему политкорректность — это благо
 8
Дуэйн Джонсон не хочет быть как Marvel
 0
Лазер-шоу «Три дебила» — прямая трансляция
 0
Группа Xdinary Heroes объявила о перезагрузке
 6
Пара марвеловских плохих парней: Майкл Б. Джордан и Джонатан Мэйджерс на постерах «Крида 3»
 9
10 лет спустя после выхода «Судьи Дредда»: эксклюзивный постер и переиздание саундтрека
 2
Манга глазами анимешника: обзор томов 1–2 «Без игры нет жизни» от XL Media
 16
Звезда приквела «Хищника» раскрылась с неожиданной стороны — она любит фильмы Marvel
 5
«Хэллоуин» закончился с меньшими деньгами и плохим зрительским мнением
 0
Неделя игр на КГ — главные новости 10–16 октября
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Что будет с «Флэшем»? Инсайдеры раскрыли карты Warner Bros.
 
Квир-женщина Эмили Кэри рассказала о связи Алисенты и Рейниры в «Доме Дракона»
 
Кино «В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной
 
Кино Очень много семейной драмы Хью Джекмана в тизере фильма «Сын»
 
Игры Хтоническое безумие продолжается в трейлере Eresys от создателя The Shore
 
Мир Дикого Запада - мнение о 4 сезоне
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада (2022)»
 
 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА – 498: Moe Moe Kill!
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru