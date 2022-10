Экранизация игры The Last of Us показала свежие кадры в сборном трейлере проектов HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал уже традиционный сборный трейлер своих актуальных проектов — премьер и онгоингов, которые пользуются неизменным интересом у зрителей. Когорту наиболее громких новичков возглавляет, конечно же, антиутопический экшен-триллер «Одни из нас» по одноимённой игре в армией поклонников The Last of Us. Главные роли в многосерийной постановке играют Педро Паскаль и Белла Рэмси. И в свежем ролике видеосервис поделился новыми кадрами из сериала.

Среди прочих в сборном трейлере также засветились: второй сезон «Белого лотоса», музыкальная драма «Кумир» с дочкой Джонни Деппа, чёрная комедия Билла Хейдера «Барри», детективная драма «Перри Мейсон», сатира Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны», семейная драма о бессердечных богачах «Наследники», криминальная драма «Полиция Токио», а также спасённая стримингом бойцовская драма «Воин».