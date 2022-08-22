Педро Паскаль в роли Джоэла из экранизации The Last of Us в сборном трейлере HBO Max

Видеосервис HBO Max выпустил сборный трейлер своих проектов. В ролике среди прочих упомянуты финальный сезон «Тёмных начал», свежие кадры из едва стартовавшего эпического фэнтези «Дом Дракона», новые сезоны «Воина», «Полиции Токио», «Наследников», «Перри Мейсона», «Пенниуорта», мини-сериал «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, псевдокомедия о гействующих пиратах «Наш флаг означает смерть», а на десерт оставили свою главную премьеру следующего года — постапокалиптику «Одни из нас».

Главных героев фантастической истории о выживании в почти обезлюдевших после страшной эпидемии Штатах играют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Точная дата премьеры сериала по сверхуспешной игре от Naughty Dog пока неизвестна.