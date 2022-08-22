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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

HBO потратил на рекламу «Дома Дракона» рекордную сумму

Источник: HBO

К приквелу одного из популярнейших сериалов современности и отношение соответствующее. Кабельный канал HBO очень рассчитывает на эпическое фэнтези «Дом Дракона», поэтому не жалеет на его продвижение денег. По информации источников портала Deadline, сериал о Таргариенах получил более $ 100 млн на рекламу — и это рекордная для вещателя сумма. Ещё ни на один из своих сериалов он не тратился так щедро.

Царский по размерам рекламный бюджет, однако, полностью себя оправдал — об этом глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил в поздравительном письме, разосланным сотрудникам компании накануне громкой премьеры. В послании сообщается, что финансовые вложения уже окупились — реклама, направленная на представителей ключевого демо «от 18 до 54 лет», смогла охватить около 130 млн потенциальных зрителей, и это только в США. Ожидается, что и международные территории не подведут.

К слову, никакие санкции и демонстративные уходы с российского рынка не помешали HBO и отечественной «Амедиатеке» договориться о выходе дублированной версии «Дома Дракона» у нас — его премьера на цифровой платформе состоится уже сегодня.

Теги
Дом Дракона
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