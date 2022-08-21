Новые сериалы недели: драма Сарика Андреасяна об эскортницах с Павлом Прилучным

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KION

В центре истории — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.

Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять всё — репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым.

Проект Сарика Андреасяна с некогда интригующим и честным названием «Рынок шкур» сменил заголовок на бледную «Жизнь по вызову» и предлагает нам посочувствовать тяжёлой судьбе богача-сутенёра. Рискованное предприятие.