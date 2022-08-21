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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: драма Сарика Андреасяна об эскортницах с Павлом Прилучным

Источник: KION

Следующие несколько дней отметятся двумя премьерами — зарубежной и отечественной. Кабельный канал FX и видеосервис Hulu презентуют анимационную комедию с рейтингом R под названием «Маленький демон». А в нашем онлайн-кинотеатре KION начнут показывать драму про элитных проституток «Жизнь по вызову». За проект с Павлом Прилучным в главной роли отвечает Сарик Андреасян.

Среда, 24 августа

 
Сезон13
FXX
Спецагент Арчер Archer

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид

Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон

В новом сезоне главным героям предстоит столкнуться сразу с двумя важным проблемами. Во-первых, агентству придётся изрядно напрячься, чтобы сохранить свою независимость, при этом выполняя задания шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Во-вторых, предстоит решить, кто же из них больше остальных достоин возглавить родное агентство.

Видео

Четверг, 25 августа

 
Премьера+
KION
Жизнь по вызову

драма

В ролях Павел Прилучный, Полина Максимова, Владимир Сычёв, Виктория Богатырёва, Янина Студилина, Олег Каменщиков

В центре истории — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких.

Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять всё — репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым.

Проект Сарика Андреасяна с некогда интригующим и честным названием «Рынок шкур» сменил заголовок на бледную «Жизнь по вызову» и предлагает нам посочувствовать тяжёлой судьбе богача-сутенёра. Рискованное предприятие.

 
Премьера+
FX
Маленький демон Little Demon

мультфильм, комедия, ужастик

В ролях Дэнни ДеВито, Обри Плаза, Люси ДеВито

Создатель Дарси Фоулер, Сет Киршнер, Киран Валла

Крисси — 13-летняя девочка, неожиданно выясняющая интересный факт о своём отце— оказывается, он правитель преисподней. Сатана хочет активно участвовать в жизни и воспитании дочери, поэтому её матери приходится нехило раскачаться, чтобы в случае чего отбиваться от излишне назойливых демонов. Ну а Крисси остаётся безуспешно искать баланс между двумя родителями и двумя реальностями.

Если вы устали от комедий с беззубым юмором, то, возможно, этот анимационный проект как раз для вас. Тут зрителе йждут в прямом смысле слова адские шутейки, а приверженцам прсомотра на языке оригинала повезёт вдвойне — на озвучке Дэни ДеВитто и Обри Плаза.

Видео

 
Сезон3
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

фантастика, комедия, мультфильм, семейный

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.

Видео

Пятница, 26 августа

 
Сезон3
Apple TV+
Видеть See

фантастика, драма

В ролях Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве

Создатель Стивен Найт, Дэвид Рэй

Фантастическая драма, отличающаяся размахом событий и внушительным бюджетом, поведает о событиях далёкого постапокалиптического будущего, когда поражённые вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены было приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Восс, должен защитить своё племя от могущественной королевы, считающей этакую «сверхспособность» детишек колдовством, и решившую, что они должны быть уничтожены.

Видео, Сайт

Воскресенье, 28 августа

 
Конец сезона6
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, детектив

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

Тринадцатый эпизод Fubar станет заключительным для шестого сезона и сериала.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

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