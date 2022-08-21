Невозможная девчонка — Дженна Коулман прокомментировала своё возможное возвращение в «Доктора Кто»

Дженна Коулман, сыгравшая в «Докторе Кто» Клару Освальд, невозможную девчонку, девочку с суфле и множество других вариаций персонажа, призванных спасти Доктора, рассказала, стоит ли ждать её возвращения в проект.

Это может случиться в будущем. Кто знает? Думаю, Клара слегка потерялась во времени и пространстве, и ей понадобится какое-то время, чтобы разобраться с управлением ТАРДИС! Дженна Коулман

Да, Клара — не только спутница, посоветовавшая Доктору правильную ТАРДИС перед его побегом с Галлифрея, но и самостоятельная космическая путешественница, пытающаяся сбежать от фиксированной точки во времени, где должна умереть.

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