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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Невозможная девчонка — Дженна Коулман прокомментировала своё возможное возвращение в «Доктора Кто»

Источник: BBC

Дженна Коулман, сыгравшая в «Докторе Кто» Клару Освальд, невозможную девчонку, девочку с суфле и множество других вариаций персонажа, призванных спасти Доктора, рассказала, стоит ли ждать её возвращения в проект.

Это может случиться в будущем. Кто знает? Думаю, Клара слегка потерялась во времени и пространстве, и ей понадобится какое-то время, чтобы разобраться с управлением ТАРДИС!

 
Дженна Коулман

Да, Клара — не только спутница, посоветовавшая Доктору правильную ТАРДИС перед его побегом с Галлифрея, но и самостоятельная космическая путешественница, пытающаяся сбежать от фиксированной точки во времени, где должна умереть.

Ранее Дэвид Теннант рассказал о своей роли в юбилейном спецвыпуске «Доктора Кто».

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