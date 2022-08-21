Телеовощи. Выпуск 458: Непризнанные гении

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:17 —
|Обсуждение новостей
|48:23 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» (She-Hulk: Attorney at Law) — 1x01
|01:20:29 —
|«Пять дней после катастрофы» (Five Days at Memorial) — 1x01
|01:23:57 —
|«Бивис и Батт-Хед» (Beavis and Butt-Head) — 1x01
|01:38:18 —
|«Песочный человек» — 1x02—03
|01:46:10 —
|«Курорт» — 1x05
|01:53:38 —
|«Харли Квинн» — 3x06
|01:59:34 —
|«Первобытный» — 2x05
|02:09:39 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x08 (финал сезона)
|02:12:43 —
|«Зло» — 3x09—10 (финал сезона)
|02:17:11 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x07
|02:26:13 —
|«Орвилл» — 3x07
|02:38:18 —
|«Детективное агентство „Лунный свет“» — 1x03
|02:54:44 —
|«Горец» — 1x20
|03:10:25 —
|«Прослушка» — 5x05
|03:22:10 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x16
|03:28:13 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x02
|03:34:57 —
|«Футурама: Игра Бендера»
|03:48:25 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x03
|03:55:53 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x17
|04:05:34 —
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