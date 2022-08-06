Телеовощи. Выпуск 456: Гейские ассоциации

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:20 —
|Обсуждение новостей
|48:22 —
|«Без пары» (Uncoupled) — 1x01—08
|56:41 —
|«Курорт» (The Resort) — 1x01
|01:01:45 —
|«Адский босс» — 2x01
|01:11:35 —
|«Газетчицы» (Paper Girls) — 1x01
|01:17:37 —
|«На поверхности» (Surface) — 1x01
|01:25:24 —
|«Харли Квинн» — 3x02—03
|01:36:47 —
|«Чёрная птица» — 1x05
|01:44:43 —
|«Чем мы заняты в тени» — 4x05
|01:48:40 —
|«Первобытный» — 2x03
|01:51:31 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x06
|01:54:58 —
|«Зло» — 3x07—08
|01:57:32 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x05
|02:06:34 —
|«Орвилл» — 3x04
|02:15:13 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x14
|02:21:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x12 (финал сезона)
|02:27:37 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x01
|02:34:49 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x15
|02:39:47 —
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