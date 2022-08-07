Первые шаги Малыша Грута на свежих постерах сериала «Я есть Грут»

Уже на следующей неделе — за неделю до премьеры «Женщины-Халка» — успеет стартовать ещё один многосерийный марвеловский проект, свежие афиши к которому как раз появились в сети. Вот вам парочка плакатов к сборнику анимационных рассказов под красноречивым названием «Я есть Грут». Сериал стартует на цифровой платформе Disney+ 10 августа.

Первый сезон состоит из пяти короткометражных эпизодов, которые поведают о невероятных приключениях Малыша Грута и заодно познакомят зрителей с новыми необычными персонажами необъятной вселенной Marvel.

За режиссуру серий отвечает мультипликатор Кирстен Лепор.