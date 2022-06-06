Постер «Я есть Грут» сообщил дату премьеры мультсериала

Подборка анимационных короткометражек «Я есть Грут» наконец-то обзавелась датой выхода — многосерийный спин-офф киносерии «Стражи галактики» Джеймса Ганна получил официальный постер, на котором значится дата премьеры 10 августа. Выходить эпизоды будут, понятное дело, на стриминговом сервисе Disney+.

Об этом проекте по-прежнему информации очень немного. Известно лишь, что благодаря серии короткометражных эпизодов о приключениях Малыша Грута зрители познакомятся с новыми необычными персонажами необъятной вселенной Marvel.