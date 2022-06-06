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Адаптируйся или умри — «Мир Дикого Запада» получил свежий постер

Адаптация — единственный способ выжить. На это прозрачно намекает официальный постер четвёртого сезона «Мира Дикого Запада». Вышедший в мае трейлер уже обнародовал дату старта новой телеглавы — технотриллер Джонатана Нолан и Лизы Джой возвращается на кабельный канал HBO 26 июня.

Постеры сериала «Мир Дикого Запада»

Шоураннеры сериала предпочитают не распространяться о том, куда свернёт сюжет в свежих эпизодах. В продолжении истории о противостоянии эволюционировавших андроидов и людей снимаются Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Эд Харрис, Тэнди Ньютон, Аарон Пол, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Люк Хемсворт, Анжела Сарафян и Ариана Дебос.

Постеры сериала «Мир Дикого Запада»
Теги
ПостерыГалереяМир Дикого Запада
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Источник фотографий: Depositphotos

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