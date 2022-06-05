Вампиры зажигают в тизере четвёртого сезона «Чем мы заняты в тени»

Древние кровососы знают толк в зажигательных вечеринках. Кабельный канал FX опубликовал тизер четвёртого сезона мокьюментари «Чем мы заняты в тени», сообщающий, что продолжение вампирской комедии стартует 12 июля.

Сериал не устаёт рассказывать о том, как живётся порождениям во всех отношениях Старого Света в современных реалиях.

В сериале снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Создатели одноимённого фильма-первоисточника Тайка Вайтити и Джемейн Клемент входят в команду исполнительных продюсеров сериала.