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Первоисточники: variety.comcollider.com Прямая ссылка на новость:

Джефф Бриджес и его верные псы на первом кадре экшен-триллера «Старик»

Долгожданная премьера многосерийного остросюжетного боевика «Старик» с Джеффом Бриджесом в главной роли наконец-то готова к старту. Кабельный канал FX опубликовал свежее обновление — первые промо-кадры сериала и его точную дату выхода. Двухсерийная премьера, срежиссированная Джоном Уоттсом (новая трилогия «Человек-паук»), состоится 16 июня.

На промо-кадрах — главный герой Дэн Чейс в исполнении Бриджеса и его преследователь, бывший агент ФБР Гарольд Харпер, которого играет Джон Литгоу.

Промо-арт сериала «Старик» Промо-арт сериала «Старик»

Экранизация одноимённого романа Томаса Перри рассказывает о пенсионере, в молодости служившем в ЦРУ. Он давно ушёл из профессии и никак не связан с делами внешней разведки, но когда на пороге его дома объявляются наёмники, матёрый оперативник понимает, что у него нет будущего, пока он не разберётся с грехами прошлого.

За сценарную адаптацию отвечают коллеги по «Чёрным парусам» Джонатан Стейнберг и Роберт Ливайн. Они также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Уоттсом, Бриджесом, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэном Шотцем и Дэвидом Шиффом.

Теги
КадрыГалереяСтарик
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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