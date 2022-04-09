Байкерские страсти бушуют в трейлере четвёртого сезона «Майянцев»

Никто не застрахован от хаоса. Кабельный канал FX опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона криминальной драмы «Майянцы», посвящённый страстям, бушующим в городке Санто-Падре в Южной Калифорнии. Свежие эпизоды сериала начнут выходить 19 апреля.

На границе Мексики и Калифорнии по-прежнему неспокойно. Эзекиэль «Эз» Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат Энджел (Майкл Ирби) из мотоклуба «Майянцы» нынче не в ладу не только со своим отцом Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос), но и друг с другом.