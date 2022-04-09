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Второй сезон «Эпидемии» с Юрой Борисовым и Кириллом Кяро получил точную дату выхода

Отечественный сервис потокового видео Premiere опубликовал наполненный эмоциями постер второго сезона постапокалиптического триллера «Эпидемия» и заодно объявил точную дату возвращения сериала на малые экраны. Свежие эпизоды мрачной фантастики начнут выходить 21 апреля.

Постеры сериала «Эпидемия»

В продолжении многосерийного хита по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» о жизни в условиях эпидемии смертельного вируса задействованы Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Юра Борисов, Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин и Виктория Агалакова.

За режиссуру второго сезона отвечает Дмитрий Тюрин, за сценарий — Роман Кантор. За производственный процесс — студия 1-2-3 Production.

Теги
ГалереяЭпидемияПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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