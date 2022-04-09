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Ярость забытого поколения: вышел тизер сериала Дэнни Бойла о группе Sex Pistols

Дэнни Бойл снял мини-сериал о легендарных панк-рокерах из Sex Pistols под названием «Пистолет». Были времена, когда Сида Вишеса играл сам Гэри Олдман, ну а сейчас выбор пал на Луиса Патриджа («Энола Холмс»).

Энсон Бун («Молодой Морс») сыграет вокалиста Джонни Роттена, Тоби Уоллес («Общество») — гитариста Стива Джонса, Кристиан Лис — бас-гитариста (до Вишеса) Глена Мэтлока, а Джейкоб Слейтер — барабанщика Пола Кука.

Мэйси Уильямс сыграет актрису и модель Джордан, работавшую с Вивьен Вествуд и ставшую олицетворением стиля панк, а Дилан Ллевелин исполнит роль гитариста и основателя Sex Pistols Уолли Найтингейла. Эмма Эпплтон («Конец ***го мира») сыграет роль мечты Кортни Лав Нэнси Спанджен.

Премьера сериала «Пистолеты» состоится 31 мая на кабельном канале FX и потоковом сервисе Hulu.

Теги
ВидеоПистолетТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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