Суровые байкеры на постерах четвёртого сезона «Майянцев»

В сети появились персонажные плакаты к четвёртому сезону «Майянцев» от потокового сервиса Hulu, где криминальная драма будет выходить параллельно с выходом на кабельном канале FX. Отдельных постеров удостоились главные герои истории — Эзекиэль Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат Энджел (Майкл Ирби).

Продолжение сериала стартует на FX и Hulu 19 апреля.

Сериал рассказывает о тяготах жизни на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес и его старший брат Энджел состоят в мотоклубе «Майянцы», переживающем непростые времена. Не улучшает обстановку и то, что братья сильно отдалились от своего отца Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос).