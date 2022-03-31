 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатели Until Dawn и The Dark Pictures Anthology анонсировали новый хоррор The Quarry Горячо! Новая страстная история любви в трейлере второго сезона «Бриджертонов» Эми Адамс начнёт превращаться в злую суку уже этой осенью Ана де Армас развратничает в трейлере эротического триллера «Глубокие воды» Герои первых месяцев войны на постере экшен-драмы «1941. Крылья над Берлином»
СЕРИАЛЫ
141
 
Прямая ссылка на новость:

Суровые байкеры на постерах четвёртого сезона «Майянцев»

В сети появились персонажные плакаты к четвёртому сезону «Майянцев» от потокового сервиса Hulu, где криминальная драма будет выходить параллельно с выходом на кабельном канале FX. Отдельных постеров удостоились главные герои истории — Эзекиэль Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат Энджел (Майкл Ирби).

Продолжение сериала стартует на FX и Hulu 19 апреля.

Постеры сериала «Майянцы» Постеры сериала «Майянцы» Постеры сериала «Майянцы»

Сериал рассказывает о тяготах жизни на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес и его старший брат Энджел состоят в мотоклубе «Майянцы», переживающем непростые времена. Не улучшает обстановку и то, что братья сильно отдалились от своего отца Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос).

Теги
ПостерыГалереяМайянцы
Комментарии

Ещё на эту тему

4Байкерская бойня в тизере четвёртого сезона «Майянцев» 4«Майянцы» Курта Саттера возвращаются в тизере четвёртого сезона 1Джей Ди Пардо присоединился к актёрскому составу «Списка смертников» с Крисом Праттом

Тоже интересно

36Джосс Уидон ответил на все обвинения актёров «Лиги справедливости» 10Смертоносный Оскар Айзек на промо-арте «Лунного Рыцаря» от Marvel 6На Netflix появится российский сериал об исчезновении ребёнка в закрытом городе 1Дамблдор призывает колдовством правильный кинотеатральный формат для «Фантастических тварей 3» (фото) 10«Вайолет Эвергарден» и «Мой сосед Тоторо» возвращаются в российские кинотеатры

Далее на КГ

0
Франчайз «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире» пополнит новая OVA. Она выйдет этим летом
 3
Лучшие твари! Как критики оценили «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора»
 0
Общий тираж манги «Патриот Мориарти» превысил 5,5 млн копий
 0
Королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила дату выхода
 0
Пиксельные ретроужасы в релизном трейлере шутера Nightmare Reaper
 0
Общий тираж «Магической битвы» превысил 65 млн копий
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 415: Школа Кей-Кота
 0
Рецензия и отзывы на игру Weird West
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 0
Тупеем с... Лунный рыцарь, 1 серия
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
 
7ЕВА
 
 
6Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 508: «Глубокие воды», «На западном фронте без перемен»
 
0Ноль кадров в секунду – 414: Binding of Elder Ring
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru