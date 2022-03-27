Байкерская бойня в тизере четвёртого сезона «Майянцев»

Время выбирать сторону. Кабельный канал FX выкатил анонсирующий кровавые разборки тизер четвёртого сезона «Майянцев». Новые эпизоды байкерской криминальной драмы, которой некогда занимался Курт Саттер («Сыны анархии»), начнут выходить 19 апреля.

Сериал продолжит рассказывать о тяготах жизни на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат Энджел (Майкл Ирби) состоят в мотоклубе «Майянцы», переживающем непростые времена. Не улучшает обстановку и то, что братья сильно отдалились от своего отца Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос).